TURISMO Alcoy se 'vende' en Fitur como uno de los mejores escenarios de cine de la Comunitat Valenciana La ciudad llega a la Feria Internacional de Turismo de Madrid con el festival de Lindy Hop, la Fira Modernista y los Moros y Cristianos, además de una demostración gastronómica lunes, 21 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (21/01/2019) La ciudad presentará su oferta turística para los 365 días del año desde este miércoles en el stand de la Comunitat Valenciana. Este año, la Concejalía ha centrado sus esfuerzos en recoger en un vídeo promocional una ruta que condensa los escenarios que han servido para rodajes de películas en la ciudad. Un vídeo grabado en el Ivam Cada Alcoi obra de Visual Producciones. Xavi Cortés es su responsable. "Fundamentalmente es un vídeo que va encaminado al profesional: queremos captar producciones para que vengan a Alcoy y tal vez la mejor manera de expresarlo sería a través del propio lenguaje cinematográfico". Alcoy lleva además a Fitur el festival internacional de Lindy Hop que acoge Alcoy a principios del mes de febrero, y que presentará también en el stand número 3, el de la Comunitat Valenciana. Fira Modernista, Moros y Cristianos y un showcooking completan el menú turístico que la ciudad presentará hasta el domingo en La Feria Internacional de Turismo que se celebra en Madrid.