EVENTO Alcoy se viste de Modernismo El periodista Aimar Bretos pregona la fira ante centenares de personas – Doña Amalia, representada por Pepa Puchades, ha recibido el homenaje de su ciudad viernes, 20 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Fira Modernista (20/09/2019) Alcoy ya está sumergida en la III Fira Modernista tras el pregón celebrado esta tarde en la plaza de España. Desde el escenario, el periodista Aimar Bretos ha pronunciado el estreno del evento. La celebración se ha iniciado con el desfile de la comitiva, encabezada por el Grup de Danses Carrascal y seguida por el pregonero y la Corporación Municipal. Todos ellos, se han dirigido desde el Ayuntamiento hasta el número 23 de la calle Embajador Irles para ir a buscar a Doña Amalia. La Feria Modernista, este año, está dedicada a esta mujer que fue realizó una importante labor docente y social con la población, de principios del siglo XX, que apenas tenía recursos. La actriz Pepa Puchades ha sido la encargada de representar a Doña Amalia y de recibir a la comitiva a las puertas de su casa. Un edificio, situado en el centro de la ciudad, donde han descubierto una placa que recuerda a la mujer. A ritmo de música, los protagonistas, de nuevo, han vuelto a la plaza de España. El alcalde, Antonio Francés, ha tenido unas palabras para los centenares de alcoyanos y visitantes que se concentraban en la plaza, ha entregado una placa de recuerdo de esta celebración a los descendientes de Doña Amalia y ha dado la palabra a Aimar Bretos. El periodista, en el pregón, ha querido destacar los contrastes que vivió Alcoy en la época modernista y el carácter acogedor y generoso de los alcoyanos. A sus palabras, ha seguido un baile a cargo del Grup de Danses Sant Jordi. Y al compás del pasodoble “El K’sar el Yedid”, interpretado por la banda del Campus de Alcoy de la Universitat Politècnica de València, se han dirigido hacia la plaza de Ferrándiz y Carbonell, donde han seguido los bailes. Alcoy ha vivido esta tarde el estreno de la III Fira Modernista. Por delante, queda todo un fin de semana para seguir recordando cómo era la ciudad a principios del siglo XX.