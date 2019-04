The examples populate this alert with dummy content

INNOVACIÓN Alcoy seguirá en el programa europeo de ciudad digital hasta 2021 El proyecto consiste en implementar la digitalización en la administración y en el tejido empresarial y social con fondos europeos viernes, 12 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Alcoy seguirá en el programa de "Digital Cities Challenge", de la Unión Europea, durante tres años más. El programa consiste en introducir la digitalización en el funcionamiento de la administración así como en el tejido empresarial y social de ciudades europeas. En el caso de España hay solo tres incluidas en este proyecto: Alcoy, Algeciras y Granada. El alcalde, Antonio Francés, tras asistir esta semana al quinto seminario de "Digital Cities Challenge", ha anunciado que la Unión Europea ha renovado este programa con Alcoy y destaca el trayecto realizado y las nuevas oportunidades que ahora se abren. "El resultado del programa ha sido muy positivo, hemos avanzado como ciudad y la digitalización empieza a ser asumida por todos cuando hace pocos años nadie hablaba ni se la creía. Ahora tenemos la oportunidad de seguir profundizando en esta digitalización, incorporando temas de inteligencia artificial con la ayuda de la Comisión Europea, es una gran noticia para los alcoyanos", indica el primer edil. El programa de ciudad digital cuenta con fondos europeos. Por último, y según informan fuentes municipales, Alcoy ha sido invitada a formar parte de la nueva iniciativa que la Comisión Europea pondrá en marcha a finales de este año, bajo el nombre de "Intelligent Cities Challenge".