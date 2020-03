The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN Alcoy, segunda ciudad de España en movilidad estudiantil de la Xarxa FP La ciudad ha participado en el Comité Ejecutivo y Asamblea General de esta entidad que ha tenido lugar en Viborg, Dinamarca viernes, 06 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (06/03/2020) Alcoy se sitúa a la cabeza de las movilidades de estudiantes realizadas en la Xarxa FP. Es la segunda mejor de España por detrás de Barcelona y la cuarta europea despés de Zwolle, Holanda, y Munich, Alemania. La ciudad ha participado en el Comité Ejecutivo y en la Asamblea General de la Xarxa FP que tuvo lugar en Viborg, Dinamarca. En esta asamblea se revisaron los resultados de la red en 2019 y se estudiaron acciones y proyectos para 2020. Además se dio a conocer este ránking en el que solo se ha visto superada por Barcelona, entre las ciudades españolas, en cuanto al número de estudiantes que han viajado fuera del país para continuar sus estudios. El concejal de Educación, Alberto Belda, ha destacado los resultados de la apuesta por la movilidad de estudiantes en FP debido según el concejal a la firme apuesta por parte del Ayuntamiento hacia este tipo de educación. Magui Candela, mobility manager y directora de promoción económica del Ayuntamiento ha sido la representante en esta reunión celebrada en tierras danesas. La Xarxa FP es una asociación europea sin ánimo de lucro de reúne a 35 ciudades de 15 países diferentes. Alcoy forma parte junto a otras seis ciudades del Comité Ejecutivo. El número actual es de 35 tras la reciente incorporación de dos más, Lovaina, Bélgica y Vejle, Dinamarca.