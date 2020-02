The examples populate this alert with dummy content

REFERENTE Alcoy será capital cultural valenciana durante un año a partir del 25 de abril Cultura otorga esta distinción como reconocimiento al patrimonio cultural e histórico y la programación amplia y de gran calidad que desarrollará la ciudad con el proyecto "Arrels de futur" miércoles, 26 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (26/02/2020) La Conselleria de Cultural reconoce a Alcoy como capital cultural valenciana desde el próximo 25 de abril de 2020 y durante un año. Un reconocimiento que compartirá con Bocairent, según la decisión adoptada por la comisión evaluadora. El órgano experto ha seleccionado la candidatura de la capital de l’Alcoià, en la categoría de municipio de más de 5.000 habitantes, destacando el "excelente" patrimonio cultural e histórico con un amplio abanico que reúne el arte rupestre de La Sarga, asentamientos romanos e iberos, patrimonio industrial, modernismo o las fiestas, como la cabalgata de Reyes o los Moros y Cristianos. Otro motivo que ha inclinado en que Alcoy sea capital cultural valenciana es la actividad cultural que tienen la ciudad a cargo de más de 100 asociaciones y en diferentes espacios además de la programación prevista para los próximos meses, entre la Mostra de Teatre, Semana Modernista o la convocatoria de certámenes como el de teatro, el de narrativa dedicado a Isabel-Clara Simó o el de música festera, entre otros. Un proyecto presentado por el Ayuntamiento de Alcoy con el título "Arrels de futur". El alcalde de Alcoy, Antonio Francés, destaca que «la apuesta por la Cultura de nuestro Gobierno es clara y evidente, hemos formado el Consell de Cultura, hemos abierto el IVAM CADA Alcoy, creando además becas lanzadora para creadores, también hemos promovido la Muestra de Teatro Escolar y el Amateur, además de consolidar la Mostra y una programación estable de exposiciones en diferentes espacios de la ciudad junto con la Cátedra de Antoni Miró y otras asociaciones culturales, sin olvidar la música, donde sin duda la producción local ocupa buena parte de las agendas de las salas de nuestra ciudad. En definitiva, para nosotros la cultura es un eje fundamental no tan solo a nivel intelectual, además es un motor económico importante para la ciudadanía». «La Generalitat ha reconocido un trabajo bien hecho y ahora se nos presenta sin ningún tipo de duda un reto que asumimos con ilusión y compromiso firme de demostrar el porqué Alcoy ha merecido el reconocimiento de la Capitalidad Cultural Valenciana», ha concluido Francés. El edil de Cultura, Raül Llopis, ha expresado que "se reconoce la trayectoria de nuestra ciudad y el bagaje cultural que siempre ha tenido. Recuerdo a mucha gente, curantes de la cultura, que ha hecho posible que ahora nos hagan esta distinción". Felicitación El conseller Vicent Marzà, ha señalado que “por cuarto año consecutivo promovemos desde la Generalitat este reconocimiento de ámbito autonómico para destacar la importancia que los municipios valencianos dan a la cultura en sus entornos, como un elemento potente para democratizar la actividad cultural y una apuesta firme para atraer visitantes. Las capitalidades culturales valencianas vertebran nuestro país y, como en el resto de ediciones pasadas, desde Cultura de la Generalitat también nutriremos de contenido a los proyectos que nos han presentado Alcoy y Bocairent, dos poblaciones a las que felicitamos por la calidad de sus propuestas”. Capital cultural valenciana es un sello anual creado por Cultura de la Generalitat con el objetivo de descentralizar la oferta cultural, mejorar las comunicaciones entre la Generalitat y los agentes culturales de todo el territorio valenciano y garantizar el acceso universal a la cultura. Alcoy estrenará su condición de capital cultural valenciana el 25 de abril, jornada que, curiosamente, coincidirá en el día grande de las Fiestas de Moros y Cristianos. La ciudad dará la bienvenida a la distinción con el paso de las tropas del bando de la cruz y las huestes de la media luna por el casco histórico.