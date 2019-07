The examples populate this alert with dummy content

TURISMO Alcoy será sede de la grabación de una serie La ciudad acogerá la grabación durante una semana tras la promoción del Alcoi Film Office en FITUR - El martes comienza el casting en el Campus de Alcoy de la UPV sábado, 13 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Alcoi Film Office, es decir, Alcoy como destino por el rodaje de películas, puede generar turismo con la ruta creada de Alcoi Plató de Cinema y también trabajo para diferentes sectores. Todo ello tras la presentación de la iniciativa en la Feria Internacional de Turismo, FITUR, con la presentación a través de un video de 5 minutos rodado a manera de película, en la que participa Xavi Mira. "En lugar de ser un video reportaje donde se ve Alcoy, en esta ocasión se muestran diferentes espacios de nuestra ciudad que pueden ser utilizados como localizaciones para rodar películas a través de una historia que tiene como punto de partida el IVAM CADA Alcoi", destaca la concejala de Turismo, Lorena Zamorano. Este trabajo ha dado sus frutos, y la próxima semana se llevará adelante un casting en nuestra ciudad, concretamente en el Edificio Carbonell del Campus d’Alcoi de la UPV. Será martes de 16 a 21 horas, miércoles de 10 a 14 y de 16 a 21 horas y jueves de 10 a 15 horas. Buscan hombres y mujeres mayores de 18 años de origen europeo para hacer de figurantes. La empresa que realiza el casting indica que para agilizar el proceso recomienda hacer la inscripción previa en el web www.yaelmorenocasting.com. Las personas que vayan tendrán que llevar fotocopia del DNI y justificante con el IBAN del banco, por el tema de pagos. Nuestra ciudad acogerá el rodaje de una serie de Movistar durante una semana lo que supondrá un doble beneficio para Alcoy. Por un lado el económico, puesto que el equipo dormirá, comerá, utilizará transporte y hará sus compras. También puede contratar empresas de la zona según las necesidades, y como no los figurantes locales que cobrarán por su trabajo. Además, dará notoriedad a Alcoy en el mapa de ciudades que pueden convertirse en plató de cine, mostrando nuestros recursos y consiguiendo posibles visitantes. "Estamos muy ilusionados porque toda la tarea y el impulso que estamos dando desde Turismo está dando frutos. La dedicación y la excelencia en el trato es y será la piedra angular de nuestro trabajo y el factor diferenciador que nos posicione como destino de rodaje", concluye, Zamorano.