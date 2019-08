The examples populate this alert with dummy content

CULTURA Alcoy será sede de una bienal internacional de arte digital El certamen The Wrong arrancará en noviembre y el IVAM CADA Alcoy acogerá actividades lunes, 19 de agosto de 2019

AUDIO Hora 14 Alcoy (19/08/2019) Alcoy se suma a las sedes de la Bienal Internacional de Arte Digital The Wrong desde el 1 de noviembre hasta 1 de marzo de 2020. Este certamen artístico, organizado por el ilicitano David Quiles, muestra obras de arte digital realizadas por artistas de todo el mundo en plataformas on line –es decir, a través de Internet- y off line –en museos-. La cuarta edición de The Wrong –que arrancará en noviembre- aterriza en Valencia y tendrá su sede principal en el centre del Carme Cultura Contemporánea. Pero también, y gracias a la colaboración del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, se desarrollarán actividades en otras salas culturales como es el caso del IVAM CADA Alcoy. Raül Llopis, concejal de Cultura, destaca la labor realizada desde su departamento para dar la oportunidad a los alcoyanos y vecinos de otras localidades de poner a su alcance trabajos internacionales. El promotor de esta bienal visitó las instalaciones de la tercera planta del IVAM CADA Alcoy, quien realizó una valoración positiva de este espacio donde, cabe la posibilidad de realizar actividades en torno a esta bienal. De esta manera, Alcoy será pabellón y sede de este certamen en su cuarta edición. Una nueva convocatoria a la que, según indican fuentes municipales, han confirmado su participación como embajadas, pabellones y routers 184 ciudades de Europa, Amèrica, Asia, Àfrica y Australia.