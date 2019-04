The examples populate this alert with dummy content

EXPOSICIÓN Alcoy será sede de una exposición de Antonio Gisbert con obras del Prado El alcalde, Antoni Francés, el concejal de Cultura, Raül Llopis y el pintor Ignacio Trelis, se han reunido con el director del Museo del Prado, Miguel Falomir viernes, 26 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Alcoy albergará una exposición de obras del pintor alcoyano Antonio Gisbert en el IVAM CADA Alcoi. En esta muestra se está trabajando para que el Museo del Prado ceda algunas de sus obras, junto a otras procedentes de colecciones particulares. El alcalde Antoni Francés, el concejal de Cultura, Raül Llopis, y el pintor Ignacio Trelis se han reunido en Madrid con el director del Prado, Miguel Falomir y con el jefe de conservación de la pintura del siglo XIX, Javier Barón, para que las obras que pertenecen al museo puedan estar en Alcoy en la exposición conmemorativa de Gisbert. Las fechas aún no se han concretado pero se baraja el mes de diciembre. Junto a la exposición habrá una serie de actos relacionados con Gisbert y su obra. En la actualidad en hay una muestra en el Prado Una pintura para una nación por el bicentenario del museo con la obra de Gisbert El fusilamiento de Torrijos y sus compañeros en las playas de Málaga como cuadro emblemático, calificado como el Guernika del sgilo XIX. Gisbert fue director del Prado de 1868 a 1873. Los responsables del museo han recibido el libro del 750 aniversario de la ciudad, el de Embajadas: arte e historia de Juan Javier Gisbert con ilustradiones de Ignacio Trelis y un cuadro de este pintor rcon una representación del Rey Melchor.