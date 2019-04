The examples populate this alert with dummy content

FIESTAS Alcoy solicita 5.466 kilos de pólvora para el Alardo La petición formulada a la Delegación de Gobierno registra un incremento de un 11% de material explosivo respecto a la propuesta de 2018 - Un total de 1.200 efectivos velarán por la seguridad durante la Trilogia martes, 09 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (09/04/2019) La cantidad de pólvora solicitada para el próximo Alardo crece casi un 11%. La Asociación de San Jorge y el Ayuntamiento de Alcoy han pedido a la Delegación de Gobierno la autorización de 5.466 kilos de pólvora, una cifra superior respecto a la petición realizada en 2018 -que fue de 4.868 kilos-, ante la previsión de que puedan participar más festeros en el Alardo de 2019. Aunque no se consumarán los 5.000 kilos, dado que la compra final del explosivo será menor atendiendo a las peticiones de las filaes, sí que se prevé que se repartan más de 2.900 que se dispararon el año pasado. El alcalde, Antonio Francés, destaca que pese a las restricciones que marca la normativa, que es de obligado cumplimiento este año, no frena el aumento de la participación en el Alardo. Sobre la pólvora se ha hablado en la Junta de Seguridad celebrada este martes para coordinar el dispositivo de 1.200 personas que velarán por la seguridad de todos durante la Trilogía de Fiestas.