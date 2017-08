The examples populate this alert with dummy content

PROYECTOS Alcoy solicita que Rodes sea declarado BIC El Ayuntamiento pretende recibir el 1,5% de subvención cultural, pero para ello es indispensable que la zona sea Bien de Interés Cultural viernes, 04 de agosto de 2017 Alcoy ha iniciado el expediente para declarar Bien de Interés Cultural la Manzana de Rodes para posteriormente solicitar el 1,5% de subvención cultural. El Ayuntamiento de Alcoy lleva alrededor de un año gestionando el cambio de la declaración de suelo educativo de Rodes a suelo terciario para poder solicitar el BIC. La Conselleria de Educación ha dado el visto bueno a ese cambio y el consistorio ha iniciado el expediente para declarar Rodes como Bien de Interés Cultural. Manuel Gomicia, concejal de Territorio y Ciudad Inteligente, explica que “ya se ha presentado la documentación a la Conselleria de Educación y esperemos que en breve se solucione el tema de nombrar Bien de Interés Cultural al solar de Rodes. Esto comporta también otro proyecto que es solicitar al Ministerio de Fomento el 1,5% cultural. Prácticamente el expediente está montado y seguramente, si no falla nada, esta semana o principios de la semana que viene se enviará al Ministerio de Fomento”. El plazo de solicitud del 1,5% de subvención cultural finaliza el próximo 17 de agosto.