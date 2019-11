The examples populate this alert with dummy content

INSTALACIONES Alcoy solicitará la cesión del Molí Payá para ampliar el albergue de animales Tras una petición de Podem Alcoi en el Pleno que fue aceptada por el gobierno municipal se iniciarán los trámites con Defensa para mejorar el albergue canino una vez sea cedido al Ayuntamiento viernes, 15 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (15/11/2019) El Ayuntamiento solicitará al Ministerio de Defensa la cesión del edificio del Moli Payá para la ampliación y reforma del albergue canino. El Ayuntamiento iniciará los trámites con el Ministerio de Defensa para la cesión del histórico edificio del Molí Payá, donde se ubicó un acuartelamiento militar, en el que ahora se ubica el albergue municipal. La Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Alcoy gestiona esta instalación y se pretende de este modo que se amplíe y se realice una reforma integral de este lugar en busca de más espacio. Esta medida fue propuesta por Podem Alcoi y aunque el Gobierno municipal no se ha establecido plazos, está previsto que en un futuro se actúe en la adaptación integral del recinto municipal, se amplie en la zona de paseo de animales, mediante un espacio vallado, y además se inicien los trámites para la cesión de esta instalación propiedad del Ministerio de Defensa. Cristian Santiago, portavoz de Podem Alcoi, ha recordado la importancia de realizar esta actuación para que los animales que allí residen estén en las mejores condiciones posibles a la espera de una familia que los adopte. Podem vigilará que el gobierno municipal cumpla con este acuerdo aceptado.