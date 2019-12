The examples populate this alert with dummy content

TRÁFICO Alcoy suma 295 plazas de aparcamiento cercanas al eje ciclopeatonal Los nuevos espacios se han habilitado en solares y con la reordenación de áreas de estacionamiento en Santa Rosa, Ensanche y Batoy - En el recinto de Maestro José Ribera Montes habrá cámaras que informarán de las plazas libres miércoles, 04 de diciembre de 2019

Alcoy crea 295 plazas de aparcamientos en la cornisa norte de la ciudad para contrarrestar el espacio perdido con la construcción del eje ciclo peatonal y ampliar la oferta de estacionamiento. Desde el Ayuntamiento informan que en el tramo comprendido entre el acceso norte de la ciudad hasta la estación del tren se ha habilitado 53 plazas, con una reordenación en las calles Valencia, Espejo, Castro del Río y La Rambla. Otras 53 en un solar de propiedad de Adif y en la calle Severino Albarracín. En la calle Perú, junto a la explanada de la vía, se ha conseguido 63 nuevos espacios en dos solares, uno de ellos asfaltado, otras 53 plazas en Santa Rosa y en el área de la Colonia de Aviación, en Maestro José Ribera Montes, también ha finalizado los trabajos de adecuación de unos terrenos en los que se ha distribuido 73 aparcamientos. En este último caso, como explica Jordi Martínez edil de Obras y Movilidad, resta instalar "unas cámaras que, además de controlar el espacio también nos dará información si hay plazas o no libres de aparcamiento". En suma son, i según datos ofrecidos por el gobierno municipal, 295 aparcamientos nuevos. Una cifra que aumentará hasta alcanzar los 382 ya que está previsto que en las próximas semanas se ejecute la delimitación de 52 plazas más en la calle Joan Fuster y 36 con la adecuación de un solar junto al puente José Luis González. "Nuevas áreas que lo que hacen es restituir aparcamiento que se hubiese podido perder en la zona del eje ciclopeatonal. Pero, sobre todo, aumentar el aparcamiento en una zona como Santa Rosa, Zona Norte o Ensanche que siempre han tenido carencia de estacionamiento", argumenta Martínez.