PROTECCIÓN Alcoy suma acciones para evitar envenenamientos de perros El Seprona realiza una batida por parques de la ciudad para detectar restos de veneno y colaborará en una campaña de concienciación y vigilancia para evitar este peligro para los animales lunes, 02 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (02/03/2020) El Ayuntamiento de Alcoy y la Guardia Civil intensifican las acciones para evitar el evenenamiento de perros en Alcoy. Una unidad del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) ha realizado una batida, con perros adiestrados, por parques de la ciudad para saber si había restos de veneno. Y, por otra parte, con la colaboración de la Policía Local, Nacional y el Ayuntamiento van a realizar una serie de acciones enfocadas a la concienciación de este peligro y evitarlo. Raül Llopis, edil de Seguridad, explica que han acordado "realizar charlas para que la gente sea consciente de qué tipo de veneno o sustancias son las que se están utilizando". Además, "van a seguir investigando" y llevando a cabo una vigilancia para intentar evitar los envenenamientos. Tras los casos detectados a finales de 2019, el Consistorio activó el protocolo en el que se realizaba vigilancia en estos espacios y comenzó una campaña informativa. Por último, desde el Ayuntamiento piden colaboración ciudadana con la denuncia de conductas sospechosas que ayuden a identificar a los presuntos autores de depositar estas sustancias que pueden provocar la muerte de los animales.