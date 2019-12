The examples populate this alert with dummy content

INDUSTRIA Alcoy suma más de un millón y medio de euros en la mejora de polígonos Esta cantidad eleva a 4,5 millones de euros las ayudas recibidas para las 5 áreas industriales desde 2018, según el concejal de Empleo e Industria Alberto Belda lunes, 02 de diciembre de 2019 Alcoy ha sumado este 2019 una inversión más de un millón y medio de euros en la mejora de sus polígonos. A lo largo de 2019 los cinco polígonos industriales alcoyanos han recibido una inyección económica de 1.547.940,49 euros, según el gobierno local. La cantidad refleja las adjudicaciones técnicas con las mejores ofertas económicas, con un ahorro de más de 150.000 euros para las arcas municipales. Entre las actuaciones figuran la entrada sur y la adecuación del cunetón este del Polígono Santiago Payá junto a la subvención de 565.148,01 euros que ha concedido del IVACE para la mejora de las áreas industriales. El edil de Empleo y Empresa, Alberto Belda, eleva a 4,5 millones la inversión en los 5 polígonos locales desde 2018. "Volvemos a tener una inversión millonaria en los polígonos de la ciudad, en total un millón y medio de euros en 2019 apostando por las cinco zonas industriales consolidadas que nuestra ciudad tiene, donde día a día, trabajan miles de personas trabajadoras y de empresarias, dinamizando económicamente Alcoy y convirtiendo nuestra ciudad en un núcleo industrial de primer orden, seguimos trabajando para tener áreas industriales que cumplan con las necesidades de las empresas" El concejal destaca que gran parte de las actuaciones ya han sido ejecutadas, otras se están llevando adelante en estos momentos y una mínima parte están en fase de tramitación.