The examples populate this alert with dummy content

CORONAVIRUS Alcoy suspende las actividades deportivas, culturales y festivas hasta el 31 de marzo El Ayuntamiento decreta el cierre de las instalaciones deportivas, de los centros de mayores y las aulas de la tercera edad - La ciudad no registra ningún caso jueves, 12 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp El Ayuntamiento de Alcoy ha suspendido los actos de concurrencia pública socioculturales, deportivos y lúdicos festivos en toda la ciudad de Alcoy, en los espacios municipales, plazas y calles del 13 al 31 de marzo. Esta es una de las medidas que ha anunciado el alcalde, Antonio Francés, como prevención del coronavirus. El primer edil también ha anunciado que se “decreta el cierre del Teatre Calderón, Teatre Principal, Teatre Salesians, los salones de actos del Centro Cultural Mario Silvestre y del IVAM CADA Alcoi”. Tampoco estarán abiertos durante los próximos 19 días “los centros de mayores y las aulas de mayores” ni “las instalaciones deportivas municipales: polideportivos Francisco Laporta, Caramanxel-Juan Agudo Garat, Batoi, complejo deportivo municipal Eduardo Latorre, circuito BMX, instalaciones de petanca y nave municipal de gimnasia artística”. Otra de las medidas es la “limitación del aforo de las bibliotecas” y la revocación “de todas las autorizaciones sobre la ocupación de espacios públicos otorgadas a asociaciones y otras entidades y las autorizaciones de cesión de espacios municipales cerrados”. También, desde el 13 al 31 de marzo se han suspendido los “mercados ambulantes” y las “las fiestas del Partidor, siguiendo el decreto que impide realizar fallas”. Francés, por otra parte, ha explicado que el Ayuntamiento “recomienda a las entidades privadas que se abstengan de organizar durante este periodo eventos multitudinarios que puedan facilitar la propagación de la enfermedad, tal y como indican las autoridades sanitarias”. La máxima autoridad de la ciudad, en su comparecencia, ha aconsejado a la ciudadanía “que siga las recomendaciones y las instrucciones de las autoridades sanitarias” y que “se informen por los medios oficiales y eviten la proliferación de noticias falsas”. Sobre el posible cierre de los centros educativos, Francés ha anunciado que seguirán las indicaciones de la Conselleria de Educación. En torno a la cuestión si la crisis del coronavirus puede afectar a la celebración de las Fiestas de Moros y Cristianos, Francés ha indicado que todavía no se ha tomado ninguna decisión al respecto y que esperan a la evolución de la crisis. Francés, por último, ha informado que "hasta las 14 hora de este jueves, en Alcoy no había ningún caso de coronavirus".