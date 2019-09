The examples populate this alert with dummy content

PARALIZACIÓN Alcoy suspende el acto de despedida de Camilo Sesto por voluntad de su hijo Sobre las 13 horas del viernes 20, el Ayuntamiento ha recibido un comunicado de David Moneo, abogado de Camilo Blanes Ornelas, explicando que no podrá autorizar el uso de sus cenizas hasta que no se abra el testamento viernes, 20 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (20/09/2019) Esta mañana, en el Ayuntamiento de Alcoy se ha recibido una llamada de David Moneo Lomana, abogado de Camilo Blanes Ornelas, único hijo de Camilo Sesto. Posteriormente se ha mantenido una conversación telefónica con Moneo, y a solicitud del Consistorio, se ha enviado un correo electrónico por parte del abogado de Blanes Ornelas. El correo indicaba literalmente que: “Camilo Blanes, desea respetar la última voluntad de su padre, la cual no se conocerá hasta la apertura de su testamento. Por lo tanto, hasta que se produzca dicha apertura, no puede autorizar el uso de sus cenizas. Una vez que se conozca esta última voluntad, mi cliente hará cuanto esté a su alcance para que se cumpla en sus términos”. El mismo correo termina con las siguientes palabras: “quería agradecer en nombre de mi cliente la iniciativa que han tenido de homenajear a su padre, confiando en que tras la apertura del testamento pueda llevarse a cabo dicho homenaje”. Desdel Ayuntamiento, una vez conocida esta voluntad, se ha decido suspender el acto destacando que, en todo momento, esta administración se ha puesto a disposición de Camilo Sesto y sus representantes legales en vida y una vez conocido su fallecimiento. El Ayuntamiento, a propuesta de su representante y albacea testamentario, cedió las instalaciones municipales, el Salón de Plenos, en concreto, "en el día y hora que se nos propuso, para despedir a Camilo Sesto, hijo predilecto y medalla de oro de la ciudad, propiciando que las alcoyanas y alcoyanos, que ya le mostraron su cariño y respeto en vida, pudieran despedirle. Alcoy está con Camilo Sesto, desde el respeto, el cariño y el agradecimiento por llevar el nombre de nuestra ciudad por todo el mundo y, en ningún caso, vamos a propiciar ninguna situación que pueda dañar su recuerdo y la grandeza de su figura".