CIUDAD Alcoy suspende en comunicaciones y transporte accesibles El Plan de Accesibilidad, presentado por el Ayuntamiento, aprueba por los pelos en lo referente a vías y edificios públicos viernes, 24 de marzo de 2017 Alcoy suspende en comunicaciones y transporte accesibles y aprueba por los pelos en lo referente a vías y edificios. Es la primera conclusión del Plan de Accesibilidad que ha presentado el Ayuntamiento. El documento comenzó a elaborarse en 2014 a petición de los distintos colectivos que plateaban un diagnostico de la ciudad y mejoras en algunos puntos que consideran negros. Este plan consta de cuatro ámbitos; la via pública, los edificios de uso público, los transportes y la comunicación. Analiza 160 calles, 65 edificios y 90 elementos de la ciudad para comprobar su nivel de accesibilidad y elaborar este plan. María Baca, concejal de Participación Ciudadana, señala que la primera conclusión establece que la ciudad es acesible en un 50% en vías y edificios públicos ha de mejorar la accesibilidad de sus transportes y comunicaciones. "En esto último tendremos que ponernos las pilas para mejorar". Las primeras obras para haber las calles más accesibles ya han comenzado. El documento, que podrá consultarse a través de la web municipal, ya está en manos de los colectivos de diversidad funcional y cognitiva para su análisis. El Plan de Accesibilidad y su ejecución cuentan con partida de 96.000 euros de los presupuestos participativos de 2014.