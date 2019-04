The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS Alcoy suspende las Glorias y Banyeres aplaza una hora la Entrada Los coletazos del temporal de lluvia obligan a las directivas festeras y ayuntamientos de ambas poblaciones a modificar los actos festivos del lunes 22 de abril lunes, 22 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Los glorieros de Alcoy buscarán una nueva oportunidad para salir a la calle el sábado 27 de abril. Celebrada a primera hora de la mañana de este lunes 22 de abril la reunión entre concejales del Ayuntamiento de Alcoy, la Junta Directiva de la Asociación de San Jorge (ASJ) y representantes de las cuatro sociedades musicales de la ciudad, "a la vista de las previsiones que anuncian una alta posibilidad de lluvia", se ha acordado "suspender la Gloria Infantil". A través de un comunicado la ASJ ha explicado que "barajadas las diversas posibilidades para poder realizar los actos suspendidos, Gloria Oficial y Gloria Infantil, se ha acordado realizar los dos actos conjuntamente el próximo sábado 27 de abril". Sí se ha celebrado la misa con los glorieros infantiles en Santa María y los almuerzos en las filaes. La máxima entidad festera detalla que si el tiempo no lo impide "la Gloria Oficial comenzará a las 17.30 horas desde el Partidor" e irá "seguida por la Gloria Infantil". Ambos desfiles bajarán por San Nicolás, plaza de España y Santo Tomàs para finalizar en la Iglesia de San Jorge. Banyeres de Mariola a la vista del "gran cambio de las predicciones meteorológicas" ha comunicado a través de las redes sociales "que se realizará la Entrada a partir de las seis de la tarde", de este lunes 22 de abril. Añaden que "debido al retraso en una hora del inicio de la Entrada", tanto el Ayuntamiento de Banyeres, como la Comisión de Fiestas y representantes de filaes han decidido aplazar la Retreta al miércoles 24 de abril.