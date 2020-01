The examples populate this alert with dummy content

CAMBIOS Alcoy suspende la romería de Sant Antoni por la previsión de lluvia El Ayuntamiento mantiene la programación de la bendición de animales en la plaza Ramón y Cajal para este sábado viernes, 17 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp El Gobierno Local, ante la previsión del tiempo para este domingo y las indicaciones de los técnicos, "ha decidido suspender la romería de Sant Antoni". La habitual misa que se celebraba en la ermita en honor al patrón de los animales, tendrá lugar a las 12:30 horas en la iglesia de San Mauro y San Francisco. La organización, según la información facilitada, sí que mantiene "en principio" la programación prevista para este sábado. Así, a las 16:15 horas se abrirá en La Glorieta el mercado organizado por la Protectora de Animales y Plantas de Alcoy. A las 16:30 horas será la concentración de los participantes en la Plaça de Dins, desde donde partirá el desfile, encabezado por Amigos de los Caballos, hasta las puertas de la iglesia de San Mauro donde los animales recibirán el agua bendecida. Este acto, en la plaza de Ramón y Cajal, estará amenizado por Barxell, grup de dolçaines i tabals. A continuación, habrá una chocolatada y juegos infantiles en el jardín de La Glorieta.