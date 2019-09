The examples populate this alert with dummy content

NO HABRÁ CLASE Alcoy suspende también las clases del viernes El ayuntamiento hace oficial la suspensión de todas la clases al igual que hoy jueves, 12 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El ayuntamiento hace oficial la suspensión de las clases para mañana viernes 13 de septiembre. El riego de fuerters lluvias es el motivo. Serguiremos informando en unos minutos.