INFRAESTRUCTURAS Alcoy sustituirá el puente por una carretera para acceder al Santiago Payà El Ayuntamiento presenta a los empresarios un proyecto de 1,1 millones para mejorar las comunicaciones con la zona industrial lunes, 30 de enero de 2017 El Ayuntamiento de Alcoy va a sustituir el antiguo puente de acceso a los polígonos de Santiago Payà y Sant Benet por una nueva carretera. La solución definitiva que el Gobierno ha presentado a los empresarios de la zona tiene un coste estimado de 1,1 millones de euros. Los empresarios han solicitado al Gobierno que, mientras duren las obras, el actual vial disponga de un carril por sentido. El proyecto de nuevo acceso contempla la demolición del antiguo puente, cerrado al tráfico en abril de 2012 tras sufrir los efectos de un corrimiento de tierras en la ladera. El derrumbe del puente permitirá construir sobre el mismo trazado una carretera de un carril por sentido. El proyecto, según el concejal de Urbanismo, Manuel Gomicia, también incluye la consolidación de la ladera para evitar nuevos problemas. El proyecto definitivo estará finalizado en marzo, según el concejal. Comenzará entonces el proceso de concurso de una obra valorada en 1,1 millones de euros. De cumplirse todos los plazos, la nueva carretera entrará en funcionamiento en un plazo de un año. Los empresarios han aprovechado su encuentro con Gomicia para reivindicar que, mientras duran las obras, el actual vial que da acceso provisional a las zonas industriales sea ampliado a dos carriles. El concejal se ha comprometido a valorar la petición. Actualmente ese acceso solo dispone de un carril, regulado por un semáforo. La carretera temporal fue habilitada en abril de 2013, un año después del cierre del principal acceso al Santiago Payà y Sant Benet. En ambos polígonos trabajan más de 600 personas. Según un estudio de la Cámara de Comercio, las empresas instaladas en estos terrenos facturan más de 75 millones anuales.