INVERSIÓN Alcoy sustituye 3.056 bombillas de la `enramà´ El Ayuntamiento va a invertir 11.101€ en esta acción en la que se van a cambiar las actuales unidades por led - El doble objetivo de esta inversión es lograr un ahorro económico y mediambiental jueves, 06 de abril de 2017 El Ayuntamiento de Alcoy va a llevar a cabo la sustitución de 3056 bombillas actuales de la “enramà” por unidades led. Esta acción supone una inversión de 11.101 euros, de los que 5.042 son destinados a la compra de las más de 3.000 bombillas que se van a sustituir y el resto del importe para la empresa que va a realizar el cambio, ETRA, aunque también colaborará la brigada eléctrica del consistorio. El Ayuntamiento va a cambiar 893 unidades de la Plaza de España, 1.568 de Sant Nicolau y 595 de Sant Llorenç. Las bombillas serán adquiridas a la empresa alcoyana Ferretería San Roque, ya que presentó la mejor oferta de los tres presupuestos solicitados, costando 1,65 euros la unidad. Jordi Martínez, concejal de Obras y Servicios, explica el doble objetivo de esta inversión. "Esta actuación va a suponer un doble ahorro, por una parte el económico porque habrá un menor consumo, pero es muy importante también el medioambiental, siguiendo la línea que estamos llevando adelante en el resto de la ciudad, mejoramos nuestra ciudad para tener un municipio sostenible y respetuoso con el medio ambiente". Esta acción va a permitir bajar la potencia consumida ya que las actuales bombillas son de 60 vatios y las que las van a sustituir son de 7 vatios, por lo que se va a lograr una reducción de 162 kilovatios sumando todas las unidades que van a ser sustituidas.