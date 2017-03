The examples populate this alert with dummy content

MEDIO AMBIENTE Alcoy sustituye las luces de 23 calles para mejorar la eficiencia energética El cambio afecta a 229 bombillas y tendrá ahorro anual de más de 60.000 euros-El año pasado ya se realizó una sustitución de luminarias con la subvención de 167.000 euros de la Diputación lunes, 20 de marzo de 2017 La subvención de 150.000 euros del Programa de ahorro y eficiencia Energética del Alumbrado Público de l’IVACE, cofinanciado por la Unión Europea a través de Fondos FEDER, permitirá sustituir las luces del alumbrado público de Alcoy en un total de 23 calles, cambiando 229 bombillas por iluminaria led más eficiente. El concejal de obras y servicios, Jordi Martínez, destaca la inversión que supondrá un ahorro de energía anual de 192.803,22 Kw y de 61.425,17 euros en consumo eléctrico para el Ayuntamiento. "El cambio de la luminaria además de reducir el coste de la luz cada vez más elevado nos permite tener una ciudad más sostenible y respetuosa con el medio ambiente". Los barrios afectados por esta mejora serán el Centro con la carretera Alacant; Batoi en la zona de Montduber i Serragrossa; Eixample con la zona de Caseta Catalá, alrededor del colegio Horta Mayor, Llometes i Mascarelles; el barri del Xorrador i el de Zona Norte, centrándose en la zona de Periodista Juli Puig i Jaume Roig. La sustitución está prevista a partir del 25 de abril, y el plazo para terminar la actuación será de tres semanas. El año pasado, el Ayuntamiento también realizó una sustitución de luminarias en diferentes calles de la ciudad con la subvención de 167.000 euros de la Diputación de Alicante.