URBANISMO Alcoy tarda tres años en adjudicar las obras para frenar la ruina de Rodes Los trabajos previos al macro proyecto para recuperar el antiguo núcleo fabril comenzarán en julio viernes, 15 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El Ayuntamiento de Alcoy ha adjudicado las obras de consolidación de la antigua fundición de Rodes, que comenzarán en julio para evitar que el mal estado del ruinoso edificio pueda acabar en derrumbes. Los trabajos, con un coste de 213.000 euros a cargo de la Diputación de Alicante, comenzarán tres años después de que un informe advirtiese del riesgo que el edificio presentaba para los viandantes. La amenaza de desplome la advirtió en 2015 un informe de la Inspección Técnica de Edificios. El estudio señalaba numerosas deficiencias en los nueve edificios que componen el complejo de antiguas industrias. La adecuación del inmueble estaba cuantificada entonces en unos 120.000 euros, según detalló el entonces concejal de Patrimonio, Paco Agulló, de Esquerra Unida. Tres años después, las obras han quedado adjudicadas por 213.000 euros, según ha explicado el concejal de Territorio, Manuel Gomicia. La consolidación del edificio comenzará durante el mes de julio. Será la primera intervención en las antiguas fábricas, pendientes de un macro proyecto de 7 millones de euros que convertirá la zona en un espacio dedicado a la promoción económica y a la cultura.