The examples populate this alert with dummy content

MAYORES Alcoy tendrá 50 viviendas colaborativas 20 de ellas de iniciativa pública y otras 30 privadas, orientadas a personas mayores de 65 años con zonas comunes miércoles, 23 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (22/01/2019) Alcoy incrementa su bolsa de pisos públicos con 20 viviendas colaborativas de nueva construcción en la Placeta Les Eres en El Partidor y anuncia otras 30 de iniciativa privada junto al pabellón del Campus de Alcoy de la UPV. El Ayuntamiento ha presentado esta nueva iniciativa que denomina viviendas colaborativas. Se trata de 20 pisos con espacios comunes para personas mayores de 65 años y que se construirán en la zona de Les Eres. El proyecto se encuentra en fase de redacción a la espera de iniciar la licitación de las obras en dos meses. Según el alcalde, Antonio Francés, además de las viviendas habrá zonas comunes como jardiines, cafeterías, lavanderías. Una segunda propuesta está compuesta por 30 viviendas de iniciativa privada en las que la Consellería de Vivienda ha cedido el suelo para la construcción mediante cooperativas de viviendas que se dispondrán por un espacio de 75 años. Concha Andrés, la responsable del área de justicia social del PSPV ha felicitado al alcalde por esta iniciativa y ha explicado que el Partido Socialista trabajará para que se apoye a nivel autonómico. Estas viviendas se ofrecen como un servicio de autonomía personal para que las personas mayores decidan con quién y cómo envejecer y no estar en soledad.