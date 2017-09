The examples populate this alert with dummy content

DEBATE DE POLÍTICA GENERAL "Alcoy tendrá el primer museo de la Generalitat en la provincia" El presidente del Gobierno valenciano, Ximo Puig, anuncia en las Cortes la inminente firma del convenio para reabrir el Centre d'Art d'Alcoi miércoles, 13 de septiembre de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (13/09/2017) El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado este miércoles que "en las próximas semanas" va a firmar el convenio con el Ayuntamiento y la Fundación Caja Mediterráneo para reabrir el Centre d’Art d’Alcoi. Lo ha dicho en su discurso para el Debate sobre política general que se celebra en las Cortes Valencianas. Puig recalca que el edificio será la sede del IVAM en la provincia. Será, como ha recalcado, "el primer museo de la Generalitat en la provincia de Alicante". El nuevo complejo artístico permitirá, aparte de recuperar el edificio, "acercar fondos museográficos a la ciudadanía". El presidente destaca este proyecto como una propuesta que "descentraliza" la cultura en la Comunidad Valenciana.