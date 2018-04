The examples populate this alert with dummy content

FIESTAS Alcoy tendrá puntos de información contra las agresiones sexistas Los puntos morados estarán los días 21, 22 y 23 de abril en la Glorieta, el passaje San Agustín y la plaza de Correos para impedir y tratar cualquier amago de agresión jueves, 12 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (12/04/2018) Alcoy muestra su repulsa a las agresiones sexistas en fiestas. Para evitar malos acontecimientos instalará los días 21, 22 y 23 de abril puntos de información para evitar y tratar cualquier amago de agresión sexista durante las fiestas. La Glorieta, el pasaje San Agustín, la zona de Correos tendrán los conocidos como puntos morados. En ellos técnicos de Inserción Social y de Promoción de la Igualdad informarán sobre la campaña y de los pasos a seguir en caso de que se produzca una agresión, según ha explicado, Aroa Mira, concejal de Políticas de Igualdad. En la presentación de la campaña ha dicho que se ha elaborado un protocolo de actuación, en caso de que se detectase cualquier agresión o denuncia. En la campaña colabora el Ayuntamiento de Alcoy. Rut Tomás, técnico municipal, ha explicado que la intención "es hacer visible la repulsa a cualquier insulto o tocamiento". En la campaña se han implicado comercios y establecimientos de restauración del centro que funcionaran como puntos informativos complementarios. Con la campaña se ha querido además de sensibilizar a la población, tratar de quitar hierro con una imagen cercana a los colectivos que podrían verse implicados.