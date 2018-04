The examples populate this alert with dummy content

Alcoy tiene por ejecutar el 42% de los 4 primeros presupuestos participativos Los proyectos pendientes corresponden la mayoría a proyectos de envergadura - Se unen a los 8 aprobados para 2018, presupuestadas en otros 400.000 euros miércoles, 11 de abril de 2018

Alcoy tiene pendiente de ejecutar el 42% de los 4 primeros presupuestos participativos. Desde 2014, cuando comenzó este plan participativo, el Ayuntamiento ha cerrado 17 intervenciones con una inversión de 740.000 euros. Quedan por ejecutar 538.000 euros correspondientes a los planes de 2015, 2016 y 2017. Del primer año están ejecutadas las cinco actuaciones aprobadas, que contaban con 250.000 euros. Las siguientes ediciones subieron a 400.000 euros cada año. Hasta 2017 el porcentaje de fondos por ejecutar es del 42% y corresponden la mayoría a proyectos de envergadura. Es el caso de la habilitación y mantenimiento de un auditorio para conciertos y un centro cívico para el Ensanche y Santa Rosa, que en conjunto suman una inversión de 360.000 euros. Aparte de su importe, la demora responde a la inclusión en el proyecto de la isla de Rodes, según el Gobierno local. De las actuaciones de 2016 está por hacer otro de los grandes proyectos: la pasarela para conectar el rio bajo del puente de Cervantes, presupuestada en 110.000 euros. De las 9 actuaciones aprobadas para 2017 se han realizado los espacios para deportes urbanos, la iluminación de la Vía Verde entre el polideportivo y el Estepar, semáforos para invidentes, el huerto escolar de El Romeral y la biblioteca infantil-juvenil en el Centro. La aplicación del carril bici ha comenzado a ejecutarse en la zona Norte y está en trámite de licitación de los aparcamientos en Sant Jaume y el casco antiguo y la instalación de farolas led. Los proyectos pendientes se unen a los 8 aprobados para 2018, presupuestadas en otros 400.000 euros.