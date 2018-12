The examples populate this alert with dummy content

LIBROS "Alcoy tiene un patrimonio inagotable en clave de humor" Los responsables de Tipografía La Moderna presentan Diccionari de butxaca. Manual básico para entender el idioma alcoyano jueves, 20 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El periodista Javier Llopis y el escritor Pep Jordà, avanzan este jueves en Radio Alcoy la presentación del libro Diccionari de butxaca. manual básico para entender el idioma alcoyano. El libro recoge una selección de textos humorísticos publicados por Tipografía La Moderna, que ambos editan. "Alcoy tiene un patrimonio inagotable en clave de humor", destacan en la entrevista. Las ilustraciones han corrido a cargo de Manolo Antolí. La presentación está prevista para este jueves 20 de diciembre a las 20,30 en el pub Escenari.