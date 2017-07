The examples populate this alert with dummy content

LA TERTULIA Alcoy tiene vacantes para atender a todos alumnos de Bachillerato El concejal de Educación, Alberto Belda, lamenta que el cierre del aula concertada de La Salle haya complicado la situación, pero asegura el Andreu Sempere y el Pare Vitoria podrán acoger a los alumnos sin plaza miércoles, 19 de julio de 2017 escúchalo en AUDIO La tertulia (19/07/2017) Los Institutos de Enseñanza Secundaria de Alcoy, Pare Vitòria y Andreu Sempere están en condiciones de acoger a los alumnos de Bachillerato que se han quedado sin plaza. El concejal de Educación, Alberto Belda, ha lamentado en La Tertulia de Radio Alcoy la no renovación del concierto en un aula de Bachillerato de La Salle, "que ha complicado la situación" pero garantiza que tanto el IES Pare Vitoria como IES Andreu Sempere "disponen de vacantes suficientes para acoger a alumnos de Bachillerato de Alcoy el próximo curso". Según ha trascendido, en caso de que la demanda siguiera siendo superior a la actual oferta Educación ha anunciado la posibilidad de habilitar un aula mixta de Bachillerato en el Andreu Sempere.