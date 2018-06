The examples populate this alert with dummy content

ESTUDIO Alcoy, en el 'top ten' de empleo industrial de España Un informe del INE sitúa la ciudad como la octava con mayor porcentaje de trabajadores en el sector miércoles, 20 de junio de 2018 Alcoy es la octava ciudad de España con mayor proporción de empleo industrial. El 20,1% de las personas ocupadas en el municipio desarrollan su actividad en la industria. Así lo indica el estudio sobre Indicadores urbanos publicado este mes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre datos de 2016. La ciudad se consolida en el 'top ten' de empleo industrial de España. El ranking lo encabeza un municipio de la provincia, Elda, con un porcentaje de empleo industrial del 37,5%, 17 puntos por encima de Alcoy. Junto a la localidad catalana de Rubí (con un porcentaje del 34,5%), la ciudad del Vinalopó marca mucha distancia respecto al resto de municipios en materia de empleo industrial. Alcoy queda muy próxima a los porcentajes de Avilés (20,7%), Irún (21,1%) o Burgos (22,4%). En la parte baja de la clasificación destaca en penúltima posición Benidorm, con un porcentaje de empleo industrial del 1,6%. El informe del INE también analiza el mismo dato a escala comarcal, a través de lo que denomina Áreas Urbanas Funcionales. En esta clasificación se mantiene Avilés como el área de mayor peso de la industria en el empleo, con un 28,1%. El área de Alcoy sigue como la segunda con mayor proporción de empleo industrial, con un 24,4% de los puestos de trabajo. La zona de Alcoy ha recortado distancia en el último año (4,5 puntos en 2015 frente a 3,7 en 2016). Según la metodología del INE, el área funcional de Alcoy no incluye a todas las poblaciones de la comarca. Solo recoge los municipios de Alcoy, Benifallim, Cocentaina y Millena. El estudio de indicadores urbanos ofrece otros datos de interés sobre Alcoy. Está a la cola de España en el uso de suelo para zonas verdes o instalaciones deportivas y de ocio con una proporción de solo el 0,4% de la superficie. Este dato recogido ahora corresponde a 2014. Sin embargo, la ciudad se sitúa en novena posición en cuanto a proporción de suelo de zonas naturales, con un 68,3% de la extensión del término municipal.