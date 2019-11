The examples populate this alert with dummy content

ECONOMÍA Alcoy trabaja para conseguir que los polígonos sean áreas industriales avanzadas Empresarios, representantes del Ayuntamiento y la directora general de Industria se reúnen para trazar las pautas a seguir para conseguir este reconocimiento que se contempla en la ley de Industria lunes, 11 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (11/11/2019) El Ayuntamiento de Alcoy y los empresarios trabajan obtener el reconocimiento de área industrial avanzada para los polígonos de la ciudad y la constitución como Entidades de Gestión y Modernización. Figuras que se enmarcan en la nueva ley de industria y que deben solicitar a la Generalitat. Para conocer los trámites a realizar, la directora general de Industria y Energía, Empar Martínez, se reunió hace unos días con el alcalde de Alcoy, Antonio Francés; el edil de Empresa, Alberto Belda, y representantes de Fedac, de la Cámara de Comercio de Alcoy y de los polígonos. En este encuentro los representantes de la administración pública y los empresarios también hablaron sobre ayudas a las áreas industriales y sobre las energías sostenibles, según la información facilitada.