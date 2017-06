The examples populate this alert with dummy content

INVERSIÓN Alcoy trabaja cuatro fuentes de financiación para el proyecto de Rodes El Gobierno calcula que la recuperación de la antigua fundición representa una inversión de hasta 8 millones martes, 13 de junio de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (12/06/2017) El Ayuntamiento de Alcoy trabaja hasta cuatro fuentes de financiación para poder recuperar la antigua fundición de Rodes, un proyecto de en torno a los 8 millones de euros. El alcalde, Antonio Francés, admite que el de Rodes es el proyecto “más ambicioso de cuantos maneja el Gobierno” y que serán necesarias hasta cuatro vías de financiación para recuperar el edificio y darle contenido. El grueso de la inversión, según los cálculos del Gobierno, la asumen los fondos europeos de la estrategia DUSI, de donde saldrán entre 2,5 y 3 millones de euros. La Diputación ha comprometido dos millones y el alcalde aspira a obtener otros dos del programa del 1,5% Cultural del Ministerio de Fomento. La cantidad restante, en torno a un millón, corresponderá al Ayuntamiento. Para disponer de fondos del Ministerio de Fomento, el inmueble debe estar en proceso de declaración de Bien de Interés Cultural, en lo que ya trabaja el Ayuntamiento. Según la previsión municipal, el proyecto de Rodes se llevará casi un tercio de los fondos europeos de la estrategia DUSI.