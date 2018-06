The examples populate this alert with dummy content

SERVICIOS Alcoy tramita la creación de un parking de 400 plazas en la zona Centro El Ayuntamiento negocia con la Generalitat la cesión de los terrenos, reservados para construir en La Riba lunes, 18 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El Ayuntamiento de Alcoy ha iniciado las gestiones para crear un aparcamiento de hasta 400 plazas en la zona de La Riba. Va a renovar un convenio con la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (Eige) para actualizar el firmado en 2008 y negociar la cesión de los solares para aprovecharlos de manera provisional como aparcamiento. La aprobación del nuevo convenio pasará por el próximo pleno municipal. El documento, según el concejal de Territorio, Manuel Gomicia, paraliza el plan urbanístico que preveía la construcción de en torno a 200 viviendas, la mayor parte de protección oficial. El suelo mantendrá la condición de suelo edificable, aunque no será desarrollado a corto plazo. El Eige es consciente de que la situación del sector inmobiliario no es, ni mucho menos, la de antes de la crisis, cuando se gestó el convenio. La firma del convenio, precisa Gomicia, abrirá la negociación con la Generalitat para poder utilizar los terrenos, actualmente cerrados, para habilitar un aparcamiento con capacidad para 400 vehículos. De forma paralela, el Ayuntamiento redactará un proyecto para mejorar los accesos e instalar protecciones en los puntos más próximos al barranco de La Riba. La creación de este aparcamiento ha sido reivindicada por diferentes grupos políticos. El último, el Partido Popular. Gomicia señala que el uso de los terrenos como aparcamiento será, en principio, provisional.