URBANISMO Alcoy valora en 1,5 millones las rotondas para sus principales accesos El Ayuntamiento encarga los proyectos de obras para Cotes Baixes y La Beniata mientras negocia con Fomento la cesión de la antigua travesía jueves, 19 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (18/10/2017) El Ayuntamiento valora en un millón y medio de euros la construcción de las rotondas de los accesos norte y sur de Alcoy. El Gobierno tiene sobre la mesa una memoria que estipula el coste de la construcción de las dos rotondas, la de Cotes Baixes, y la La Beniata, que da acceso a la Font Roja. En ambos casos, la inversión oscila entre los 700.000 y los 800.000 euros, según el concejal de Obras, Jordi Martínez. El Ayuntamiento va a encargar la redacción de los proyectos de obra mientras sigue negociando con la Demarcación de Carreteras la cesión de la vía e incluso ayudas para financiar su renovación. El Gobierno no quiere hablar de plazos, pero quiere tener los proyectos preparados para poder ejecutarlos en cuanto haya acuerdo con el Ministerio de Fomento y no dilatar un proceso que, en el caso de Cotes Baixes se prolonga desde hace casi 4 años. De momento, antes de que acabe este 2017 comenzará la construcción de la rotonda de El Collao, adjudicada por 338.610 euros.