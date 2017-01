The examples populate this alert with dummy content

MOVILIDAD Alcoy valora introducir autobuses eléctricos en la flota de Tuasa Un vehículo piloto prueba la eficacia del suministro eléctrico en ciudades de difícil orografía jueves, 12 de enero de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (12/01/2017) Alcoy está probando un autobús eléctrico con la intención de introducir esta tecnología en la próxima renovación de flota de Tuasa, la empresa que gestiona el transporte público. El autobús, de 30 plazas, recorre desde el miércoles y hasta el viernes las calles de la ciudad para comprobar si se adapta a un municipio de orografía compleja, que requiere de mayor potencia para subir cuestas. El concejal de Movilidad, Jordi Martínez, explica que esta prueba servirá para decidir la introducción este tipo de vehículos en la renovación de la flota del servicio de transporte público. Según el regidor, este año está previsto el cambio de uno de los vehículos por haber superado su vida útil. En 2018, sostiene Martínez, serán renovados entre cinco y ocho autobuses. Aunque el vehículo de prueba es pequeño, aunque no tanto como un microbús, la tecnología eléctrica también hace funcionar autobuses de hasta 50 plazas, detalla el concejal. El Gobierno local ha descartado introducir vehículos híbridos en el servicio. “Tenemos informes que no son favorables, por lo que vamos a estudiar incorporar al servicio vehículos eléctricos”, manifiesta Martínez. De momento, el autobús ha ofrecido buenos resultados. El miércoles accedió a la Font Roja. Hasta el viernes seguirá apoyando a las diferentes líneas de autobús de Alcoy.