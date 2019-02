The examples populate this alert with dummy content

ENCUENTRO Alcoy viaja hasta Barcelona para participar en el veinte aniversario de Xarxa FP El encuentro, del que fue sede la capital catalana los días 4 y 5 de febrero, acogió una sesión de trabajo dirigida a los Mobility Managers y una mesa redonda, en la que participó el instituto Cotes Baixes jueves, 07 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (07/02/2019) Alcoy ha asistido a Barcelona con motivo de las dos décadas que cumple la Xarxa FP. La ciudad ha estado presente en la celebración del 40 Comité Ejecutivo, del que forma parte junto a otras seis ciudades, y la Asamblea General número 20 de esta red, que tuvo lugar los días 4 y 5 de febrero en la capital catalana. Alcoy destacó su gran apuesta por las movilidades como uno de los 33 municipios europeos que parte de esta red con vocación internacional. El encuentro de Formación Profesional en Barcelona acogió una sesión de trabajo dirigida a los Mobility Managers, donde se expusieron los objetivos en materia de movilidad. El día 5 de febrero, el evento del veinte aniversario de Xarxa FP contó con la presencia de diversas autoridades del gobierno catalán y el Ayuntamiento de Barcelona. Además, se realizó una mesa redonda en la que participaron, entre otros, el director del Cotes Baixes, Fernando Sansaloni.