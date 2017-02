The examples populate this alert with dummy content

CULTURA Alcoy vuelca su arte en Internet El Ayuntamiento ha recopilado las obras de arte de propiedad municipal en un catálogo interactivo – La primera fase consiste en la descripción de 30 de las más de 400 pinturas que se han ido adquiriendo desde hace más de 120 años lunes, 13 de febrero de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (13/02/2017) El Ayuntamiento de Alcoy ha recopilado las obras de arte de propiedad municipal y ahora ha hecho pública la primera fase de este catálogo digital que, de momento, incluye 30 obras de las más de 500 pinturas y esculturas de propiedad municipal. Las más antiguas datan del siglo XVI y en su catálogo trabaja el Ayuntamiento desde hace más de 120 años. El último paso, a cargo de la historiadora Lucía Romero, ha sido comenzar a reunir las piezas en un catálogo virtual con información detallada de cada obra que están fotografiadas a alta resolución: desde la ficha técnica hasta dónde y cuándo han sido expuestas. La aspiración de Romero y del Ayuntamiento es que este catálogo se incorpore a una base de datos internacional sobre obras de arte. La petición está ya cursada al Ministerio de Cultura. “Tenemos solicitada una base de datos que se llama Domus, tiene unas fichas de catalogación muy correctas, tiene todos los campos necesarios que hoy no tenemos. Toda esta información que ya tenemos se volcará en Domus y se publicará en la página web del Ministerio, Ceres, una base de datos donde están todos los museos que trabajan con Domus y que quieren poner a la disposición internacional su base de datos. Cuando lo logremos, Alcoy será el tercer municipio en poner a la disposición su colección. Falta poco tiempo para esto ya que está aceptada y sólo faltan algunos detalles técnicos”, explica Romero. El catálogo se puede consultar en la web artalcoi.org y será difundido a través de las redes sociales como Facebook o Twitter, aunque irán registrándose en otras redes sociales próximamente. Este nuevo portal ofrece información sobre las exposiciones en marcha en la ciudad, en sitios como Ágora, MAF, Centre Cultural Mario Silvestre, Centre Ovidi Montllor, Llotja de Sant Jorid, UNESCO, entre otros y además cuenta con un histórico de cuantas se han celebrado a lo largo de los años en la ciudad.