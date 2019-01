The examples populate this alert with dummy content

BANDO REAL Alcoy vuelve a escribir sus deseos de Reyes en grande La iniciativa, impulsada por la filà Verds y su escuadra especial de las pasadas fiestas, llega a la segunda edición miércoles, 02 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (02/01/2019) Convocado el segundo concurso de cartas formato XL dirigidas a Sus Majestades de Oriente. Las bases del certamen de la carta de gran formato contemplan las siguientes condiciones: ser originales e inéditas. Además, podrán estar realizadas en cualquier soporte y escritas por una o más personas. Una iniciativa de la escuadra especial de la filà Verds que llega a su segunda edición. Las cartas solo se podrán entregar al paso de la carroza del Embajador Real, este viernes, 4 de enero. La resolución del concurso se hará pública durante la jornada de apertura del campamento Real el día 5. Los premios van de los 100 a los 200 euros, y la posibilidad de subir y realizar una visita personalizada y gratuita al campamento Real.