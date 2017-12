The examples populate this alert with dummy content

CIUTAT DEL NADAL Alcoy vuelve a mirar al Campanar para despedir en año Junto a las 12 campanadas desde Santa María, en La Bandeja sonará la música de Bithches Deejays, habrá concurso de disfraces y ludoteca en el Ágora sábado, 30 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Matinal SER Alcoy 08:50 (30/12/2017) La concejalía de Fiestas ha preparado una fiesta para toda la familia con la que dar la bienvenida a 2018. A las 22 horas empezará el programa de actividades en la plaza de España. Este punto de reunión en la última noche del año acogerá un espectáculo de iluminación y conatrá con la actuación de Bithches Deejays, conocidos para ofrecer fiestas con una música divertida de estilo variados. Alcoy volverá a mirar una vez más al Campanario de Santa María para despedir el año. Desde La Bandeja se podrán escuchar las 12 campanadas para despedir 2017. Habrá también concurso de disfraces con 300 euros para el primer premio y un lote de copas para el segundos. La música vendrá de la mano del grupo Bithches Deejays, conocidos por su indumentaria estrafalaria, amantes de la música indi. La organización repartirá cotillón para los más pequeños y dispondrá un ludoteca situada en el espacio de la Ágora, a la planta de arriba del mercado de Sant Mateu. Para utilizar este servicio es necesaria la inscripción previa en www.seaeventos.com o el mismo día en el control de acceso. Raül Llopis, concejal de fiestas, anima a la participación en esta fiesta "los alcoyanos hace años que tienen en La Bandeja su lugar de encuentro para dar la bienvenida al año. Animamos a todos a hacer frente a las temperaturas de diciembre con mucho humor, música y fiesta, y a empezar el año como siempre, con mucho ambiente y sin incidencias".