URBANISMO Alcoy vuelve a optar a 20 millones de fondos europeos El Ayuntamiento presenta su proyecto para regenerar Rodes, el cauce del río y la plaza de al-Azraq a través de la estratgia DUSI jueves, 22 de diciembre de 2016 El Ayuntamiento de Alcoy ha presentado su proyecto a la segunda convocatoria de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, conocido por sus siglas DUSI, financiado por la Unión Europa. El Consistorio aspira a disponer de 20 millones de euros para transformar la ciudad a través de la recuperación de espacios degradados y la introducción de nuevos modelos de movilidad. Con una puntuación de 63,50, Alcoy se quedó en la primera convocatoria a tres puntos del último municipio seleccionado en la Comunidad Valenciana. El Ayuntamiento ha mejorado el proyecto, según explica el concejal de Urbanismo, Manuel Gomicia, sobre todo en la justificación de las medidas propuestas. En líneas generales, la propuesta es la misma que en la anterior orden: mejorar la ciudad a través de recuperación de espacios, como Rodes o el cauce del río, reformar la plaza de al-Azraq y aplicar el concepto Smart a la calle de Entenza. Estos proyectos responden a los tres ejes estratégicos del plan: Smart city, sosteniblidad y dinamización económica. Gomicia recalca que uno de los grandes retos de DUSI es consolidar el cauce del río como un vial y recuperar la zona como área para empresas de base tecnológica. La selección de Alcoy dentro de la estrategia DUSI permitiría agilizar importantes proyectos, puesto que la inversión municipal se vería duplicada con fondos europeos. El Ayuntamiento destinará 10 millones, la misma cantidad que aportará Europa. En la primera convocatoria fueron seleccionados 10 municipios valencianos, que se repartieron 83 millones.