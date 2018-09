The examples populate this alert with dummy content

MODERNISMO Alcoy vuelve a quedarse prendada con su pasado modernista Curiosos y curiosas llenan la plaza de España esta tarde con motivo de la lectura del pregón que da inicio al segundo fin de semana modernista que acoge Alcoy viernes, 21 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Alcoy ha vuelto a acudir a la cita con su pasado. La segunda Semana Modernista ha arrancado esta tarde con un desfile de autoridades, ataviadas con trajes de finales del siglo XIX y principios del XX, y muchísimos vecinos y foráneos que no han querido perderse detalle del pregón, a cargo este año del alcalde de Terrassa, de Alfredo Vega, veterano en este tipo de eventos. El ambiente modernista ha caracterizado las calles del centro, donde todavía corren ríos de gente camuflada con algún que otro vermut negro, entre sombrillas y flores, muchas flores. Los personajes perfectos para un escenario impermutable, que dejan edificios de la época como el Círculo Industrial o La Casa del Pavo. El pistoletazo de salida prepara a Alcoy para vivir un fin de semana intenso de actividades, desde una tómbola benéfica de la época, hasta rutas guiadas sobre el Modernismo, y un sinfín de guiños a esta época que la ciudad vuelve a abrazar con tanto cariño.