ESPAÑA SUB 19 Alcoy y Benidorm serán sede para la clasificación de la fase final del Campeonato de Europa en la Ronda Elite sub 19 Francia, Bélgica, Bulgaria y España se juegan el pase a la fase final entre El Collao y el Guillermo Amor - Se jugará entre el 20 y 28 de marzo jueves, 01 de febrero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Alcoy volverá a tener fútbol internacional. En este caso la Selección española de fútbol sub 19 se jugará entre Alcoy y Benidorm el pase a la fase final del Campeonato de Europa en la Ronda Elite. Si bien España jugará sus partidos en Benidorm ante las selecciones de Francia, Bélgica y Bulgaria en busca del billete a Finlandia, Alcoy recibirá el resto de partidos clasificatorios. España debutará el 21 de marzo frente a Bulgaria, más tarde jugará ante Bélgica y terminará la competición contra Francia el día 27. Sólo se clasificará el campeón de cada grupo. El Collao con esta cita vuelve a ser referente de las categorías inferiores de la Selección Española de fútbol.