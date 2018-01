The examples populate this alert with dummy content

EMPLEO Alcoy y la comarca cierran 2017 con el mejor dato del paro desde 2008 El desempleo se reduce un 10% en un año – Diciembre genera empleo en los servicios y lo destruye en la industria juguetera sábado, 06 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (05/01/2018) L’Alcoià y El Comtat cerró el año 2017 con el mejor dato del paro desde finales de 2008, el año en que comenzó la crisis. En 2017 el desempleo descendió un 10% en la comarca y un 8,2% en Alcoy. La comarca acabó el pasado ejercicio con 11.524 parados, 131 menos que en noviembre, según el dato ofrecido por el sindicato UGT. El principal descenso se registró en Alcoy, con 104 parados menos. La ciudad reúne a 5.419 desempleados, el mejor dato desde diciembre de 2008. El paro bajó de forma considerable en diciembre en Muro, con un descenso de 36 desempleados. El resto de variaciones son mínimas, con bajadas que el sindicato UGT vincula a la contratación del sector servicios en Navidad. No en vano ese sector concentra el descenso del desempleo en el último mes. El cierre de la campaña navideña ha provocado un fuerte incremento del paro en Ibi, con 128 nuevos desempleados, 116 de ellos vinculados al sector industrial. En el cómputo interanual, durante 2017 el paro se redujo un 10% en la comarca. En Alcoy, el descenso fue del 8,2%.