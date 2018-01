The examples populate this alert with dummy content

DEMOGRAFÍA Alcoy y la comarca frenan la sangría de población La pérdida de habitantes se modera pese a que la crisis demográfica se prolonga durante ocho años consecutivos martes, 02 de enero de 2018

AUDIO Hora 14 Alcoy (02/01/2018) La ciudad de Alcoy y el conjunto de L’Alcoià y El Comtat han frenado la sangría de población pese a encadenar el octavo año consecutivos. El descenso de población que señala el último dato del padrón publicado por el Instituto Nacional de Estadística es mucho menor que el de los años anteriores. Alcoy ha perdido 92 habitantes, la mayor parte de los 109 vecinos que la comarca perdió durante 2016. La población de Alcoy a 1 de enero de 2017 es, según el dato ofrecido por el Instituto Nacional de Estadística, de 59.106 habitantes. Respecto al año anterior, la ciudad perdió 92 vecinos, una cifra mucho menor que la de los años precedentes. En 2015 el descenso fue de 369 habitantes y en 2013, el peor año de la serie, de 732 habitantes. La misma situación se reproduce en el conjunto de la comarca. L’Alcoià y El Comtat perdieron 109 habitantes, según el padrón de población a 1 de enero de 2017, publicado ahora por el Instituto Nacional de Estadística. Es el menor descenso desde 2009, cuando la comarca inició la actual serie negativa de pérdida de habitantes. Desde entonces, la zona ha perdido 4.246 vecinos. La población oficial en la comarca es de 135.580 habitantes. Pese a que los números siguen siendo negativos, la disminución de habitantes se modera con respecto a los años anteriores. En 2015 la pérdida de población fue de 556 vecinos. Y en los años 2013 y 2012 la caída demográfica rebasó los 1.000 habitantes anuales. Aunque Alcoy es el municipio que sufre mayor pérdida de población, en proporción los datos son peores en pequeños municipios, como Agres, Penáguila, L’Alqueria, Beniarrés o L’Orxa. Este último pueblo perdió 21 vecinos en 2016,. La disminución en Beniarrés fue de 27 habitantes. En la parte de municipios que han ganado habitantes figura Ibi, con 58 nuevos vecinos, Cocentaina, con 29, y Castalla, con 17.