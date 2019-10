The examples populate this alert with dummy content

TURISMO Alcoy y el Consell colaboran en la restauración de Rodes que albergará el CdT El gobierno valenciano autoriza la firma del convenio que contempla una ayuda autonómica de 3,5 millones de euros para la rehabilitación y adecuación del centro turístico viernes, 18 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (18/10/2019) La Generalitat asumirá la rehabilitación del espacio de Rodes que ocupará el Centro de Desarrollo Turístico de Interior y la Agencia Valenciana de Turismo lo gestionará. Así se marca en el convenio entre Turismo de la Comunidad Valenciana y el Ayuntamiento de Alcoy que entrará en vigor con la firma, que ha autorizado este viernes Consell. Entre los compromisos, que quedarán firmados en el documento, se establece que la Generalitat, con los 3,5 millones de euros, asumirá la rehabilitación del edificio de Rodes. Y, después, el Ayuntamiento, como propietario del inmueble, procederá la cesión de uso gratuita a favor de Turisme, según informan desde el Consell. En el convenio también se incluye que el Ayuntamiento de Alcoy asumirá el mantenimiento, limpieza y conservación del edificio y la vigilancia de las instalaciones. En cuanto a plazos, y según informan desde el gobierno local, el convenio establece el horizonte temporal de 2020-2022 para la aprobación por parte de las Cortes de la subvención nominativa, la realización de las obras y el convenio de cesión de uso.