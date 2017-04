The examples populate this alert with dummy content

COOPERACIÓN Alcoy y Terrassa se alían en proyectos de innovación y cultura Los dos municipios compartirán iniciativas y experiencias para fomentar la industria y conservar el patrimonio martes, 04 de abril de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (03/04/2017) Los ayuntamientos de Alcoy y Terrassa han sellado una alianza para desarrollar de forma conjunta proyectos estratégicos en materia de industria, innovación y patrimonio. Los alcaldes de los dos municipios han celebrado este lunes una reunión de trabajo en Alcoy para compartir el diseño de las estrategias. Los alcaldes de ambos municipios han destacado los numerosos puntos en común que comparten Terrassa y Alcoy: ciudades de marcado carácter industrial, especialmente vinculado al sector textil y con una brillante colección de edificios modernistas en sus calles. Las dos localidades, además, son miembros de la red de ciudades de la ciencia y la innovación. En este último campo, Terrassa lidera un proyecto de aplicación de la innovación en diversos ámbitos en el que también participa Alcoy y que aspira a conseguir fondos europeos. Jordi Ballart, alcalde de Terrassa, resalta la voluntad de los dos municipios para “compartir estrategias y visiones con las que reforzar nuestro posicionamiento como cuidad”. El regidor de la localidad catalana insiste en que Alcoy y Terrassa “iniciamos un camino en el ámbito de la innovación, de la cultura y el patrimonio”. El alcalde de Alcoy, Antonio Francés, se ha mostrado especialmente interesado en el desarrollo industrial de Terrassa y también por los proyectos que la localidad catalana ha ejecutado en materia de recuperación de espacios industriales en desuso. “Es un ejemplo de lo que queremos hacer en la manzana de Rodes”, manifiesta Francés. Fruto de la relación entre los ayuntamientos, Terrassa ha invitado a Alcoy a participar en la próxima edición de su Feria Modernista, prevista para el mes de mayo.