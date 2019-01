The examples populate this alert with dummy content

SOSTENIBILIDAD Alcoy ya tiene 61 huertos urbanos municipales El Ayuntamiento ha aumentado en un 60% las parcelas esta legislatura con 37 nuevos huertos urbanos: 28 están ubicados en la zona de la piscina municipal y 9 en la estación de tren sábado, 19 de enero de 2019 Alcoy ya suma 61 huertos urbanos. El proyecto ha aumentado un 60% las parcelas esta legislatura y ha habilitado nuevas zonas manteniendo las que ya existían. Batoi, Zona Norte y Ensanche son las zonas que cuentan con huertos urbanos; espacios que permiten, a las personas que las tienen cedidas, cultivar sus propios alimentos, cultivos ecológicos y saludables. Los orígenes de los huertos ecológicos en Alcoy En 2013, por primera vez en Alcoy, el Ayuntamiento puso en marcha 14 parcelas de huertos urbanos en el parque de la Zona Norte. A estas, se sumaron 10 parcelas más en el parque de Batoi, en total, 24 huertos urbanos para fomentar el ocio, el autoconsumo y la producción de productos ecológicos. Esta legislatura se han llegado hasta las 61 parcelas: 28 en Mascarella de Ferran, junto a la piscina municipal José Trenzano y otras 9 más en la calle Filà Judios, junto a la Renfe, la zona, esta última, que está teniendo mejor acogida por parte de los vecinos. Uso de las parcelas Algunos de los huertos sociales están en manos de entidades y otros, el 80 % del total, son regentados por particulares, con prioridad para parados y jubilados pero abriendo la posibilidad a toda la ciudadanía. La última cesión de huertos fue en octubre, por un periodo de un año renovable. A los huertos urbanos se añaden los escolares, impulsados durante esta legislatura. Todos los centros públicos de primaria cuentan con parcelas sostenibles: Miguel Hernández, Horta Major, Sant Vicent y Romeral. Otros centros de la ciudad cuentan con esta iniciativa, algunos con terrenos municipales y, otros, con terrenos propios.