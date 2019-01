The examples populate this alert with dummy content

DESCANSO ALCOYANO 0-0 BALEARES El Alcoyano disputa el primer partido de la 2ª vuelta en El Collao - Síguelo en el 1485 OM o en esta misma web, con Rafa Carbonell, Paco Agulló e Ismael Mayor, dirige Sheila García domingo, 20 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El Atlético Baleares visita El Collao siendo el equipo que cierra los puestos de play off. Por su parte, el Alcoyano cuenta en el once inicial con el fichaje de invierno, el delantero Antonio Pino.