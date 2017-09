The examples populate this alert with dummy content

DESCANSO ALCOYANO 0 - 1 CORNELLA El CD Alcoyano recibe en El Collao a la UE Cornellà, sigue el partido en el 1485 OM, en esta web o a través de la aplicación para dispositivos móviles de la Cadena Ser con Ismael Mayor y en la dirección, Sheila García domingo, 03 de septiembre de 2017 Nuevo partido en El Collao. El CD Alcoyano de Toni Aparicio recibe a la UE Cornellà ante la afición blanquiazul. Min. 16 Gol de Enric. ALCOYANO 0-1 CORNELLÀ